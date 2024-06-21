Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

3.Sayfa

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken; uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; G.T.'nin (26) kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın adresini tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler; arama yaptı. Yapılan aramada 177,15 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. - KAYSERİ