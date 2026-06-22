Kayseri\'de Uyuşturucu ve Kaçak Tütün Operasyonu

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir miktar uyuşturucu madde, kaçak tütün ve 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Kaynar Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve tütün kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Pınarbaşı ilçesinde durdurulan bir araç ve tırda çay ve tütün tespit köpeğiyle yapılan aramalarda, 5 gram uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 200 kilogram bandrolsüz açık kıyılmış tütün, 450 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Ekipler tarafından şahıslar hakkında başlatılan tahkikat sürüyor. - KAYSERİ