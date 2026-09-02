Kayseri Kocasinan\'da anız yangınını salça kaynatarak izleyen kadın görenleri şaşırttı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, yanı başında çıkan arazi yangınını salça kaynatarak izledi.

Edinilen bilgiye göre, Beyazşehir Mahallesi Çınarbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada arazinin kenarında salça kaynatan bir kadın da olup biteni izledi. Ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ederken, kadının salça kaynatarak yangını ve müdahaleyi izlemesi görenleri şaşırttı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.