Kayseri Kocasinan'da anız yangınını salça kaynatarak izleyen kadın görenleri şaşırttı - Son Dakika
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Kayseri Kocasinan'da anız yangınını salça kaynatarak izleyen kadın görenleri şaşırttı

Kayseri Kocasinan\'da anız yangınını salça kaynatarak izleyen kadın görenleri şaşırttı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir arazide çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangını kenarda salça kaynatarak izleyen kadın, ekiplerin müdahalesi sırasında sakinliğini korudu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, yanı başında çıkan arazi yangınını salça kaynatarak izledi.

Edinilen bilgiye göre, Beyazşehir Mahallesi Çınarbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada arazinin kenarında salça kaynatan bir kadın da olup biteni izledi. Ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ederken, kadının salça kaynatarak yangını ve müdahaleyi izlemesi görenleri şaşırttı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kocasinan, 3. Sayfa, İtfaiye, Kayseri, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri Kocasinan'da anız yangınını salça kaynatarak izleyen kadın görenleri şaşırttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Kocasinan'da anız yangınını salça kaynatarak izleyen kadın görenleri şaşırttı - Son Dakika
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