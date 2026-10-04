Kayseri Kocasinan\'da drift atan sürücüye 140 bin TL ceza kesildi, ehliyeti 60 gün alındı

Kayseri'nin Kocasinan içesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 140 bin TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bir otomobilin drift attığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Drift atan sürücüyü tespit eden polis ekipleri tarafından araç sürücüsüne toplam 140 bin TL cezai işlem uygulandı. Araç ayrıca 60 gün trafikten men edilerek sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Öte yandan, drift atan otomobilin görüntüleri de ortaya çıkarken, sürücü hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldığı da bildirildi.