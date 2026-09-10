Kayseri Kocasinan'da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
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Kayseri Kocasinan'da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 2 sürücü yaralandı

Kayseri Kocasinan\'da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 2 sürücü yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi'nde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; araçlar çekiciyle kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında, iki sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Buğdaylı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, H.Ç. yönetimindeki 38 BE 980 plakalı hafif ticari araçla H.U. yönetimindeki 38 AEL 365 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kapanan yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücüleri ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışmaların ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kayseri Kocasinan'da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 2 sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Kocasinan'da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
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