Kayseri Melikgazi'de inşaat halindeki villanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi'nde inşaat halindeki bir villanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürürken, yangının çıkış nedeninin çatıya atılan bir izmarit olduğu üzerinde duruluyor.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde inşaat halindeki bir villanın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Eğribucak Mahallesi Şahlan Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki bir villanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışmaları sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin çatıya atılan bir izmaritten kaynaklı olduğu üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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