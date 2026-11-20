Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde virajı alamayan SUV tarzı aracın bariyerlere girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi Kuzey Çevreyolu çıkışında meydana gelen trafik kazasında, A.D. (32) yönetimindeki 38 ADP 010 plakalı SUV tarzı araç virajı alamayarak bariyerlere girdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları kontrollerde, araçta yolcu olarak bulunan Kadir Murat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar A.D. ve M.A.'da ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadir Murat'ın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü. Araç çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.