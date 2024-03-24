Kayserispor Başkanı Ali Çamlı\'nın kullandığı cip ile mobiletin çarpıştığı kazada mobilet sürücüsü hayatını kaybetti

3.Sayfa

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı cip ile mobiletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan mobilet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı 38 AKA 095 plakalı cip ile mobilet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan mobilet sürücüsü İ.M.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İ.M., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ