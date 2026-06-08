Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
08.06.2026 22:46
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Cide ilçesi Memiş Mahallesi Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.K. idaresindeki motosiklet ile R.E. yönetimindeki 37 ADE 354 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Kastamonu, İnceleme, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Cide, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

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