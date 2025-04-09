Trafik kazasında öldü sanılan adamın otopsisinde kafasından mermi çekirdeği çıktı - Son Dakika
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Trafik kazasında öldü sanılan adamın otopsisinde kafasından mermi çekirdeği çıktı

Trafik kazasında öldü sanılan adamın otopsisinde kafasından mermi çekirdeği çıktı

Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole düşen otomobilden yaralı olarak çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İsmail Vural'ın otopsisinde başından mermi çekirdeği çıktı. Jandarma, cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.

09.04.2025 01:22
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Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Ovacık Köyü yakınlarında 5 Nisan günü meydana gelen kazada yaralı olarak geldiği hastanede hayatını kaybeden sürücünün otopsisinde başından mermi çekirdeği çıktı.

OTOMOBİLİ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Olay, 5 Nisan günü Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Ovacık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Vural (44) yönetimindeki 64 AAR 433 plakalı otomobil şarampole düştü. Çevreden gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince ağır yaralanan Vural önce Banaz Devlet Hastanesi'ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 3 gün yaşam mücadelesi veren Vural 8 Nisan günü hayatını kaybetti.

OTOPSİSİNDE KAFASINDAN MERMİ ÇEKİRDEĞİ ÇIKTI

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ön otopside Vural'ın kafasından mermi çekirdeği çıkartıldı. Öte yandan, jandarma ekiplerince cinayet şüphesiyle geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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