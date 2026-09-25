Kazakistan\'da Hazar Denizi\'ndeki tatbikatta ölen asker sayısı 14\'e çıktı

Kazakistan'da Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen tatbikat sırasında askerlerin denize sürüklendiği faciada can kaybı 12'ye yükseldi.

Kazakistan'da Aktau kenti açıklarında dün Deniz Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin katıldığı eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen kazada bilanço ağırlaştı. Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aram-kurtarma çalışmaları sırasında Çavuş Mansur Gumarov ile er Miras Turdıbekulı'nın cansız bedenlerine ulaşıldığı ifade edildi. Faciada hayatını kaybedenlerin askerlerin sayısının 14'e yükseldiği belirtildi. Arama-kurtarma operasyonunun sona erdiği aktarıldı.

Ne olmuştu

24 Eylül'de hava şartlarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle tatbikat sırasında 19 askerin denize sürüklendiği, 3 askerin kurtarıldığı açıklanmıştı. Savunma Bakanlığı daha sonra denize sürüklenen asker sayısını 17 olarak düzeltti.