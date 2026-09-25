Kazakistan'da Hazar Denizi'ndeki tatbikatta ölen asker sayısı 14'e çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazakistan'da Hazar Denizi'ndeki tatbikatta ölen asker sayısı 14'e çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kazakistan\'da Hazar Denizi\'ndeki tatbikatta ölen asker sayısı 14\'e çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'ın Aktau kenti açıklarında Hazar Denizi'nde dün düzenlenen tatbikatta denize sürüklenen askerlerden ikisinin cansız bedenine ulaşıldı. Savunma Bakanlığı, arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ve hayatını kaybeden asker sayısının 14'e yükseldiğini bildirdi.

Kazakistan'da Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen tatbikat sırasında askerlerin denize sürüklendiği faciada can kaybı 12'ye yükseldi.

Kazakistan'da Aktau kenti açıklarında dün Deniz Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin katıldığı eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen kazada bilanço ağırlaştı. Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aram-kurtarma çalışmaları sırasında Çavuş Mansur Gumarov ile er Miras Turdıbekulı'nın cansız bedenlerine ulaşıldığı ifade edildi. Faciada hayatını kaybedenlerin askerlerin sayısının 14'e yükseldiği belirtildi. Arama-kurtarma operasyonunun sona erdiği aktarıldı.

Ne olmuştu

24 Eylül'de hava şartlarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle tatbikat sırasında 19 askerin denize sürüklendiği, 3 askerin kurtarıldığı açıklanmıştı. Savunma Bakanlığı daha sonra denize sürüklenen asker sayısını 17 olarak düzeltti.

Kaynak: İHA
Hazar DeniziKazakistan3. SayfaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı Taraftara ücretsiz olacak Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı! Taraftara ücretsiz olacak
Havalimanında gözaltına alınıp mahkemeye götürüldü Ümit Boyner’in oğlunun savunması ortaya çıktı Havalimanında gözaltına alınıp mahkemeye götürüldü! Ümit Boyner'in oğlunun savunması ortaya çıktı
Gıda sepeti 5 yılda 23 katını aştı: Yıllık artış yüzde 52,3’e ulaştı Gıda sepeti 5 yılda 23 katını aştı: Yıllık artış yüzde 52,3'e ulaştı
Hakan Çalhanoğlu 10 numarayı Arda Güler’e bıraktı Hakan Çalhanoğlu 10 numarayı Arda Güler'e bıraktı
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
12:38
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
10:44
5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun Kendilerine butik otel bile almışlar
5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun! Kendilerine butik otel bile almışlar
10:43
77 yaşındaki eşini parçalara ayırıp çöp kutularına atan kadına ağırlaştırılmış müebbet
77 yaşındaki eşini parçalara ayırıp çöp kutularına atan kadına ağırlaştırılmış müebbet
10:40
Netanyahu konuşurken salon boşaldı İsrail heyeti isim peşine düştü
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü
10:26
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 12:45:21. #7.12#
SON DAKİKA: Kazakistan'da Hazar Denizi'ndeki tatbikatta ölen asker sayısı 14'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei