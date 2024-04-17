Kazakistanlı Sahte Altın Tüccarı İstanbul\'da Yakalandı

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından kırmızı bültenle aranan ve İstanbul polisince düzenlenen operasyon ile yakalanan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov'un, Orta Asya'yı dolandıran sahte altın tüccarı olduğu ortaya çıktı. Zeytinburnu'nda bir rezidansta saklanan ve yakalanacağını anlayınca polise zorluk çıkaran zanlının, Türkiye'ye de altın dolandırıcılığı için giriş yaptığı tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kazakistan polis gücü, INTERPOL'ün kırmızı bülteniyle "dolandırıcılık", sarı bülteniyle de 2 ayrı "hırsızlık" suçundan uluslararası seviyede aranan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov'un yakın tarihte Türkiye'ye giriş yaptığını, Türkiye'ye bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı harekete geçerek söz konusu ayrıntıları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne aktardı.
Kazakistan polisi, Türk polisine failin İstanbul'a kaçtığını bildirdi
Türk ve Kazak polisinin ortak yürüttüğü çalışmanın sonunda dolandırıcının izini süren İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, şüphelinin Zeytinburnu'nda bir rezidansta saklandığı bilgisine ulaşmıştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan tespitlerin ardından "Mahzen-27" adı verilen operasyonun düğmesine basıldı. Bir yandan orta Asya coğrafyasında altın kaçakçılığı yapan, bir yandan da sahte ve düşük ayarlı altın üreterek sektör temsilcilerini dolandıran altın tüccarının kaldığı rezidansa giren polis, dirençle karşılaştı. Türk polisinin baskın yaptığını anlayan Nurlan Zharımbetov, kapıyı açmadı. Polis bu kez savcılık talimatıyla kapıyı kırarak içeri girdi. Zeytinburnu'nda kaldığı rezidansta yakalanan Zharımbetov, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Sahte altın tüccarı, Türkiye'ye de aynı amaçla gelmiş
Buradaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkesine iade edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yakalandığı duyurulan zanlının, geçmişe dönük suç profili ortaya çıktı. Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov'un, Orta Asya'yı dolandıran sahte altın tüccarı olduğu, Türkiye'ye de bu amaçla giriş yaptığı anlaşıldı. Ülkesinde yaptığı dolandırıcılığının aynısını Türkiye'de de gerçekleştirmek amacında olduğu aktarılan şüphelinin, Kazakistan ve Türk polisinin işbirliği ile yakalandığı kaydedildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Kazakistanlı Sahte Altın Tüccarı İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
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