Kebapçı Dükkanına Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kebapçı dükkanına silahlı saldırı düzenleyen 4 şüpheli operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde geçtiğimiz 15 Ocak tarihinde bir kebapçı dükkanına, içerde müşteriler olduğu sırada silahlı saldırı gerçekleşmiş ve 2 kişi yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. İstanbul Pendik, Tuzla ve Gebze ilçelerinde yapılan operasyonda olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ile birlikte A.B., M.A., S.B., E.D.K. isimli 4 şüpheli dün gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıslardan A.B. ve M.A. tutuklanırken, S.B. ile E.D.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ