Keçiören Belediyesi'nde uyuşturucu taramasında 213 personelin 171'i pozitif çıktı - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi'nde uyuşturucu taramasında 213 personelin 171'i pozitif çıktı

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Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın başlattığı uyuşturucu taramasında teste giren 213 personelden 171'inin sonucu pozitif çıktı. İlk etapta pozitif sonuç alınan 50 çalışanın işine son verilirken, test vermeyi reddeden yaklaşık 50 personelin istifa ettiği öne sürüldü.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın kurum içinde başlattığı uyuşturucu taraması sonucunda teste giren 213 personelden 171'inin sonucu pozitif çıktı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediye bünyesinde uyuşturucu tarama testi başlattı. Teste giren 213 personelin 171'inin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Hizmet standartlarını yükseltmek ve iş sağlığı güvenliğini sağlamak amacıyla TÜRKAK akreditasyonuna sahip özel bir laboratuvar aracılığıyla yürütülen taramalarda, ilk olarak 171 personelin uyuşturucu ve uyarıcı madde test sonucu pozitif olarak tespit edildi. Soruşturma dosyasına giren tutanaklara göre, ilk aşamada pozitif çıkan 171 kişiden 42'sinin daha sonra yapılan tekrarlı testlerinde değerlerin negatif seviyeye düştüğü bildirildi. Edinilen bilgilere göre, süreç kapsamında ilk etapta pozitif sonuç alınan 50 çalışanın işine son verilirken, test vermeyi reddeden yaklaşık 50 personelin ise görevinden istifa ettiği öne sürüldü.

Emniyet birimleri, ilk etapta tespit edilen şüphelilerin Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek resmi doğrulamaların yapılması için adli işlemleri başlattı. Başsavcılık, biyolojik bulguların zaman içerisinde tespit edilebilirliğinin azalabileceği değerlendirmesiyle 2 Haziran 2026 tarihinde emniyet birimlerine tekit yazısı göndererek sürecin süratle tamamlanmasını istedi.

Kaynak: İHA

Mesut Özarslan, 3. Sayfa, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keçiören Belediyesi'nde uyuşturucu taramasında 213 personelin 171'i pozitif çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi'nde uyuşturucu taramasında 213 personelin 171'i pozitif çıktı - Son Dakika
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