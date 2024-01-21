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Keçiören'de apartmanda gürültü yapan şahıs 4 komşusunu bıçakladı - Son Dakika
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Keçiören'de apartmanda gürültü yapan şahıs 4 komşusunu bıçakladı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda gürültü yaptığı gerekçesiyle çıkan tartışmada bir kişi, 4 komşusunu bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırgan şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Keçiören\'de apartmanda gürültü yapan şahıs 4 komşusunu bıçakladı
21.01.2024 - 02:35,
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde apartmanda gürültü yaptığı gerekçesiyle 4 komşusunu bıçakla yaralayan şahıs, gözaltına alındı.

Olay Keçiören ilçesi Şevkat Mahallesi Erdoğan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanda yaşayan 2 aile arasında gürültü yapıldığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, 4 komşunu bıçakladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Saldırgan şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • HCS SONAT: gürültüden ve saçma şeylerden adam öldürmeler arttı kıyamet alameti gerçekleşiyor. Yanıtla 0 0

Ankara, Olay, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Keçiören'de apartmanda gürültü yapan şahıs 4 komşusunu bıçakladı - Son Dakika
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