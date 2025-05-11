Kediyi Kurtarma Operasyonu

Bir garip kedi kurtarma operasyonu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Süleymanpaşa'da bir araçtan gelen kedi sesi üzerine başlayan ve yaklaşık 2 saat süren kurtarma operasyonunda minik kedi, telefondaki kedi sesi yardımı ile yeri tespit edilerek sağ salim çıkarıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Tepe Değirmenleri Caddesi'nde aracını süren Cihat Ersöz, seyir halindeyken aracından kedi sesi geldiğini fark etti. Hemen arabasını kenara çeken Ersöz, yavru kediyi çıkarmak için yaklaşık bir saat boyunca uğraştı. Aracın altına yiyecek bırakarak kediyi dışarı çıkarmaya çalışan vatandaşın çabaları sonuç vermeyince durum sanayide araç ustası ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Kedi sesiyle kedi bulundu

Olay yerine gelen sanayi ustası ve itfaiye ekipleri, kedinin tam yerini tespit edebilmek için telefonlarından kedi sesi çaldı. Telefonda çalan seslere karşılık veren minik kedi, böylece bulunduğu yerden tespit edildi. Ustalar ve itfaiye personeli, uzun uğraşlar sonucu kediyi bulunduğu yerden dikkatlice çıkardı.

Doğaya bırakıldı

Yaralı olup olmadığı kontrol edilen yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenince, doğal yaşam alanına bırakıldı.

"İtfaiye ve ustamız sağ olsun"

Aracın sahibi Cihat Ersöz, "Bir saatten beridir uğraşıyoruz. Sağ olsun usta arkadaşımız geldi yardımcı oldu. Bir yandan da itfaiye ekiplerimiz seferber oldu. Sağ olsun gazeteci arkadaşlarımız da yardımcı oldu, kediyi çıkardık" ifadelerini kullandı.