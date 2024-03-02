ABD'nin Kentucky eyaletinde köprü bariyerlerine çarpan bir kamyon havada asılı kaldı. Sürücü 40 dakika süren operasyonla kurtarıldı.
ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinde Ohio Nehri üzerinde yer alan George Rogers Clark Memorial Köprüsü'nde seyir halindeki bir kamyon, bariyere çarptı. Köprüde asılı kalan kamyon şoförünün kurtarılması için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Köprü, her iki yönde de trafiğe kapatıldı. Kaza yerine gelen ekip, kamyon şoförünü 40 dakika süren operasyonla kurtarmayı başardı. Louisville İtfaiye Şefi Brian O'Neill düzenlediği basın toplantısında, Kentucky'yi Indiana'ya bağlayan köprüde meydana gelen kazaya iki aracın daha karıştığını, 1 kişinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.
Louisville Metro Polis Departmanı, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KENTUCKY
Son Dakika › 3.Sayfa › Kentucky'de köprüde asılı kalan kamyon sürücüsü kurtarıldı - Son Dakika
Bilecik'te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, uyuşturucu ve hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Uygulama sırasında iki kişinin üzerinde 32,25 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı tutuklanırken, diğer kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çiftçilere satılmak üzere sahte gübre getirileceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 tırda 76 ton sahte gübre ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir bisikletli, yol kenarındaki otluk alanda bir kadının cansız bedenini buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kadının vücudunda herhangi bir kesici veya darp izi bulunmadı. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde polis ekipleri bir eve düzenledikleri baskında ruhsatsız birçok silah ele geçirdi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Küçükçekmece'de faaliyet gösteren özel bir hastane, kardiyovasküler cerrahi branşına muayene olmak için başvuran genel sağlık sigortalı hastaları sahte raporlar ve tedavi yapılmış gibi fatura keserek kamu kurumlarını 41 milyon lira zarara uğrattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da boş bir dairenin içinde piton olduğunu görenler ekiplere ihbarda bulundu. Belediye ekipleri, olay yerine gelerek yılanı ele geçirdi. Bu olay, Antalya'da kısa süre içinde bulunan ikinci piton vakası oldu. Yılanın sahibine ulaşılamazken, bir sosyal medya kullanıcısı pitonun kendisine ait olduğunu iddia ederek geri verilmesini istedi.
Pendik ilçesinde bir evin bahçesinde ağlama sesiyle fark edilen yeni doğmuş bir bebek bulundu. Bebek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek yoğun bakıma alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kırklareli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda kaçak alkollü içki, tütün ürünleri ve sigara malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kayseri'de tırın kundaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli yanmaktan kıl payı kurtuldu. İncesu ilçesinde meydana gelen olayda, park halindeki tır gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Alevlerin sardığı tırda geniş çapta maddi hasar oluşurken, kundaklama anları güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca, tırı kundaklayan şahsın da yanmaktan kıl payı kurtulduğu anlar saniye saniye kaydedildi.
Gaziantep'te boşandığı eşi ve eski kayınpederini adliye çıkışında takip ederek silahlı saldırı düzenleyerek öldüren Mertcan Köse ilk kez hakim karşısına çıktı. Köse'nin şok savunması dikkat çekti. Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?