Kepez Plajında Askeri Mühimmat Bulundu
Çanakkale'nin Kepez plajında patlamamış mühimmat bulundu, ekipler güvenlik önlemi aldı.
Çanakkale'nin Kepez beldesinde bulunan halk plajında patlamamış askeri mühimmat bulundu. Ekipler tarafından incelenmek üzere götürüldü.
Kepez beldesinde bulunan halk plajında patlamamış askeri mühimmat bulundu. Plajda cankurtaranlık yapan Emircan Karakaş'ın ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri gerekli güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından alınan patlamamış askeri mühimmat incelenmek üzere götürüldü.
Kaynak: İHA
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