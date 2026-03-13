Kerkük'teki K1 Üssü'ne Roket Saldırısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kerkük'teki K1 Üssü'ne Roket Saldırısı

13.03.2026 23:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kerkük'teki K1 üssüne roket ve havan saldırısı düzenlendi. Can kaybı yaşanmadı.

Irak'ın Kerkük kentinde Fransız askerlerin bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne havan ve roket saldırısı düzenlendi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle Orta Doğu'da tansiyon yükselmeye devam ederken, Irak'ın farklı bölgelerinde de saldırılar sürüyor. Irak'ın Kerkük kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan K1 askeri üssüne saldırı gerçekleştirildi. Kerkük'teki güvenlik kaynakları Fransız askerlerin bulunduğu üssün roket ve havan saldırılarıyla hedef alındığını aktardı. Kaynaklar, ilk incelemelere göre saldırı sonucunda her hangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı, herhangi bir maddi hasar meydana gelmediğini açıkladı. Bir helikopterin üsse indiği sırada fırlatılan roketlerin, üs çevresindeki duvarların dışına düştüğü belirtildi.

Olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi ve bölgede sıkı güvenlik önemleri alındı. Saldırının faillerini bulmak amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

K1 askeri üssünün geçmişte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri tarafından kullanıldığı biliniyor.

Bir Fransız askeri hayatını kaybetmişti

Söz konusu saldırı saldırı, dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de Peşmerge güçleri ile Fransız askerlerinin ortak kullandığı bir askeri üsse yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından geldi. Erbil'deki saldırıda 1 Fransız askerinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. - KERKÜK

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Kerkük, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 00:30:40. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.