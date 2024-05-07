Keşan'da Şüphelilerin Üst Aramasında Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Keşan'da Şüphelilerin Üst Aramasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Keşan\'da Şüphelilerin Üst Aramasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan 2 şüphelinin üst aramalarında toplamda 20,63 gram uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

07.05.2024 17:37
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Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu 2 şüphelinin üst aramalarında 20,63 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde şüphelendikleri G.D. ve G.K'yı durdurdu. G.D.'nin üst aramasında poşet içerisinde 14.79 gram, G.K.'nın üst aramasında ise poşet içerisinde 5,84 gram kimyasala bulanmış tütün olarak tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Keşan'da Şüphelilerin Üst Aramasında Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keşan'da Şüphelilerin Üst Aramasında Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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