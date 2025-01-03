Keskin Belediyesi'nde Zimmet Suçuna Yönelik Gözaltılar Artıyor

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Keskin Belediyesi'nde zimmet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında belediye personelinin de olduğu 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, belediye bünyesindeki zimmet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, aralarında belediye personelinin de bulunduğu B.G., G.G., B.G., F.I., H.I. ve D.Y. gözaltına alındı. Daha önce aynı soruşturma çerçevesinde tutuklanan 4 şüphelinin ardından, son gözaltılarla birlikte şüpheli sayısı 10'a yükseldi. - KIRIKKALE