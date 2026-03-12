Kestel\'de Tır Kazası: 1 Ölü

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada 2 tır çarpıştı, 1 sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Bursa-Bilecik otoyolu Kestel ilçesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Bilecik'e seyir halinde olan Şahin İşgören (34) yönetimindeki SPK 233 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden henüz sürücüsü öğrenilen 42 D 8900 plakalı tıra arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle dorsede sıkışan sürücü Şahin İşgören (34) feci şekilde can verdi. Kaza yerine 112, Bölge Trafik ekipleri ve İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler sıkışan sürücünün cansız bedenini çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Şahin İşgören'in cansız bedeni Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kestel Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA