Kiev'de Dinyeper'deki 3 köprüye Rus saldırısında 3 kişi öldü, 15 yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya'nın Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki 3 köprüye saldırısında 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Saldırıda hasar gören iki köprü ulaşıma kapatılırken, Kiev Belediye Başkanı Klitschko bunun kentin iki yakasını bağlayan güzergahlara yönelik en büyük saldırı olduğunu belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki Dinyeper Nehri üzerinde bulunan 3 köprüye düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.
Rusya-Ukrayna savaşında köprülere yönelik saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in iki yakasını birbirine bağlayan Dinyeper Nehri üzerindeki 3 köprüye saldırı düzenledi. Saldırıda, 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, söz konusu saldırının Kiev'in iki yakasını birbirine bağlayan güzergahlara yönelik en büyük saldırı olduğunu ifade ederek, saldırıda Podilsko-Voskresenskyi Köprüsü, Darnytskyi Köprüsü ve Pivdennyi Köprüsü'nün hedef alındığını belirtti. Saldırılarda hasar alan köprülerden Podilsko-Voskresenskyi ve Darnytskyi köprüleri ulaşıma kapatılırken, Pivdennyi Köprüsü'nde ise tek yönlü olarak trafik akışına izin veriliyor. Saldırılar sonucu bazı yerleşim yerleri de hasar gördü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın bu hafta üçüncü kez Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan köprüyü hedef almasının ardından sert karşılık vereceklerini açıklamıştı.
Kiev'deki Kuzey ve Güney köprüleri vurulmuştu
Rusya, 17 Kasım'da başkent Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki önemli geçiş noktaları olan Kuzey ve Güney köprülerini balistik füze ile vurmuştu. Köprüler ulaşıma kapatılmıştı.
Dinyeper Nehri üzerinde, Kiev'in batı ve doğu yakalarını birbirine bağlayan sekiz büyük köprü bulunuyor. Şehir genelinde ulaşımı sağlayan bu köprüleri tahminen üç milyon kişi kullanıyor.
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