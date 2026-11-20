Rusya'nın Ukrayna'daki Dinyeper Nehri üzerinde bulunan 3 köprüye düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Rusya-Ukrayna savaşında köprülere yönelik saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in iki yakasını birbirine bağlayan Dinyeper Nehri üzerindeki 3 köprüye saldırı düzenledi. Saldırıda, 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, söz konusu saldırının Kiev'in iki yakasını birbirine bağlayan güzergahlara yönelik en büyük saldırı olduğunu ifade ederek, saldırıda Podilsko-Voskresenskyi Köprüsü, Darnytskyi Köprüsü ve Pivdennyi Köprüsü'nün hedef alındığını belirtti. Saldırılarda hasar alan köprülerden Podilsko-Voskresenskyi ve Darnytskyi köprüleri ulaşıma kapatılırken, Pivdennyi Köprüsü'nde ise tek yönlü olarak trafik akışına izin veriliyor. Saldırılar sonucu bazı yerleşim yerleri de hasar gördü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın bu hafta üçüncü kez Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan köprüyü hedef almasının ardından sert karşılık vereceklerini açıklamıştı.

Kiev'deki Kuzey ve Güney köprüleri vurulmuştu

Rusya, 17 Kasım'da başkent Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki önemli geçiş noktaları olan Kuzey ve Güney köprülerini balistik füze ile vurmuştu. Köprüler ulaşıma kapatılmıştı.

Dinyeper Nehri üzerinde, Kiev'in batı ve doğu yakalarını birbirine bağlayan sekiz büyük köprü bulunuyor. Şehir genelinde ulaşımı sağlayan bu köprüleri tahminen üç milyon kişi kullanıyor.