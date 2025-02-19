Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış

3.Sayfa

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Afyoncu, Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemini sonrası teğmenlerin ihracına ilişkin konuştu.

"7 KEZ İZİN İSTEDİLER 8 KEZ HAYIR DENİLDİ"

Teğmenlerin kılıçlı yemininin askeri mevzuatta olmayan bir şey olduğunu ve yapılamayacağını savunan Afyoncu, "7 kez izin istemişler 8 kez hayır denilmiş." diye konuştu. Teğmenlerin "Yapmayın denilen şeyi ısrarla yaptıklarını" belirten Afyoncu, "Orada sadece 5 Teğmen ceza almadı. O yemine katılan birçok teğmen ceza aldı." dedi.

"PROBLEM ATATÜRK'ÜN ADINI ANMAK DEĞİL, DİSİPLİNSİZLİK"

"Burada problem Atatürk'ün adını anmak değil, disiplinsizlik." diyen Afyoncu, şu mesajı verdi: Atatürk'e saygısı olmayanın Harp Okulu'nda yeri yoktur. Orduya siyaset giremez. Ben buna müsaade etmem. Balkan Savaşını bilen bir adamım. Orduya siyasetin girmesi bütün Balkanları kaybetmemize sebep oldu. Tarih şuuru olan hiç kimse buna müsaade etmez.

100. YIL MARŞI MEVZUATTA VAR MI?

Teğmenlerin avukatlarından Serdar Öztürk, sosyal medya hesabından Afyoncu'ya,"Madem mevzuatta olmayan işler yapılmıyor, yeminler edilmiyor tören esnasında okuttuğun 100. yıl marşı mevzuatta var mı?" diye sordu.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenin ardından teğmenler kılıç çatma töreni düzenleyerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmıştı. Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti: "Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!" Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşılmış, ardından siyasetin gündemine yerleşmişti. Teğmenlerin kılıç çatma törenin ardından iktidar kanadından sert tepkiler gelmiş, teğmenler hakkında önce tahkikat ardından soruşturma yürütülmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar, hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da evelallah temizlenecek" diyerek duruma tepki göstermişti.

Daha sonra ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB), beş teğmene ve üç disiplin amirine Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma (ihraç) cezası verildiğini açıklamıştı.