Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış - Son Dakika
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Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış

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Katıldığı canlı yayında teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili konuşan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, ''7 kez izin istemişler 8 kez 'hayır' denilmiş. Burada problem Atatürk'ün adını anmak değil, disiplinsizlik. Orada sadece 5 teğmen ceza almadı. O yemine katılan birçok teğmen ceza aldı'' diye konuştu.

19.02.2025 07:30  Güncelleme: 07:52
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Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Afyoncu, Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemini sonrası teğmenlerin ihracına ilişkin konuştu.

"7 KEZ İZİN İSTEDİLER 8 KEZ HAYIR DENİLDİ"

Teğmenlerin kılıçlı yemininin askeri mevzuatta olmayan bir şey olduğunu ve yapılamayacağını savunan Afyoncu, "7 kez izin istemişler 8 kez hayır denilmiş." diye konuştu. Teğmenlerin "Yapmayın denilen şeyi ısrarla yaptıklarını" belirten Afyoncu, "Orada sadece 5 Teğmen ceza almadı. O yemine katılan birçok teğmen ceza aldı." dedi.

"PROBLEM ATATÜRK'ÜN ADINI ANMAK DEĞİL, DİSİPLİNSİZLİK"

"Burada problem Atatürk'ün adını anmak değil, disiplinsizlik." diyen Afyoncu, şu mesajı verdi: Atatürk'e saygısı olmayanın Harp Okulu'nda yeri yoktur. Orduya siyaset giremez. Ben buna müsaade etmem. Balkan Savaşını bilen bir adamım. Orduya siyasetin girmesi bütün Balkanları kaybetmemize sebep oldu. Tarih şuuru olan hiç kimse buna müsaade etmez.

100. YIL MARŞI MEVZUATTA VAR MI?

Teğmenlerin avukatlarından Serdar Öztürk, sosyal medya hesabından Afyoncu'ya,"Madem mevzuatta olmayan işler yapılmıyor, yeminler edilmiyor tören esnasında okuttuğun 100. yıl marşı mevzuatta var mı?" diye sordu.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenin ardından teğmenler kılıç çatma töreni düzenleyerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmıştı. Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti: "Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!" Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşılmış, ardından siyasetin gündemine yerleşmişti. Teğmenlerin kılıç çatma törenin ardından iktidar kanadından sert tepkiler gelmiş, teğmenler hakkında önce tahkikat ardından soruşturma yürütülmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar, hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da evelallah temizlenecek" diyerek duruma tepki göstermişti.

Daha sonra ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB), beş teğmene ve üç disiplin amirine Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma (ihraç) cezası verildiğini açıklamıştı.

Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış

Erhan Afyoncu, Politika, 3-sayfa, Teğmen, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Talat Yelbuz:
    MUSTAFA KEMAL IN ASKERLERIYIZ. O KADARRR MUSTAFA KEMAL IN ASKERI OLMAYANLAR KIMIN ASKERI ONA CEVAP VERIN 100 134 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    uzun adamın askerleriyiz deselerdi acaba ceza alirlarmiydi 83 89 Yanıtla
  • Mehmet Güven:
    Gereği yapıldı. 100 65 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Askerlikfe Disiplin Seasdır Uymayan Kelle Gider 105 58 Yanıtla
  • okan:
    bunlar aslında darbe yapmaya gelmiş tokatı yemişler 75 54 Yanıtla
  • Emre Kılıç:
    Kalyoncu askeri universteye sivil torpille rektör olmuş bos bir insan..işleri güçleri devletin imkanlarini kendi keyflerine gore kullanma ben hakkımı helal etmiyorum Şahsen hic birine 54 43 Yanıtla
  • Apple User:
    Ateş olmayan yerden duman çıkmaz 44 32 Yanıtla
  • Mahmut Yamaç:
    Yap işlet devret diyerek hazineyi milyonlarca dolar zarara uğratanlara hesap sorulabilse. Sınırlar da gerekli güvenlik önlemi almayarak Afganistan, iran ve suriyeden gelen ne olduğu bilinmeyen kişilere göz yumanlara hesap sorulabilse . 40 33 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR:
    neden izin verilmedi sorun bu 39 31 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    işe gelirse mevzuat işe gelmezse de kolayı var, yeniyi çıkart eskiyi at. 33 17 Yanıtla
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