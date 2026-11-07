Kilis İl Emniyet Müdürlüğü 15 rütbeli ve 63 polisin görev yerini değiştirdi - Son Dakika
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Kilis İl Emniyet Müdürlüğü 15 rütbeli ve 63 polisin görev yerini değiştirdi

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Kilis İl Emniyet Müdürlüğü 15 rütbeli ve 63 polisin görev yerini değiştirdi
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Kilis İl Emniyet Müdürlüğünde il içi atamada 15 rütbeli ve 63 polis memurunun görev yeri değişti; 14 rütbeli personel şube müdürlüğüne atandı. Atamaların suçla mücadelede saha çalışmalarını güçlendirmek ve kesintisiz saha yönetimini sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen il içi atamalar kapsamında 15 rütbeli personel ve 63 polis memurunun görev yeri değiştirildi. Ayrıca 14 rütbeli personel şube müdürlüğü görevlerine atandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve operasyonel kabiliyetin güçlendirilmesi amacıyla personel rotasyonu gerçekleştirdi.

Bu kapsamda yapılan il içi atamalarda 15 rütbeli personel ile 63 polis memurunun görev yeri değiştirildi. Atamaların suçun önlenmesine yönelik saha çalışmalarının güçlendirilmesi, personel motivasyonunun artırılması ve kesintisiz saha yönetiminin sağlanması amacıyla yapıldığı belirtildi.

Öte yandan idari ve sevk-idare ihtiyacı doğrultusunda, sahada ve yönetim kademelerinde görev yapan 14 rütbeli personel şube müdürlüğü görevlerine atandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yeni yapılanmanın şubelerin idari ve operasyonel gücünü sahaya yansıtmasının hedeflendiği belirtilerek, halkın huzuru ile can ve mal güvenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kilis İl Emniyet Müdürlüğü 15 rütbeli ve 63 polisin görev yerini değiştirdi - Son Dakika
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