Fabrikada 5 parmağını kaybeden Kilisli işçiye parmak başına 100 bin lira önerildi - Son Dakika
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Fabrikada 5 parmağını kaybeden Kilisli işçiye parmak başına 100 bin lira önerildi

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Fabrikada 5 parmağını kaybeden Kilisli işçiye parmak başına 100 bin lira önerildi
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Kilis'te kauçuk fabrikasında çalışan Mustafa Gez, şubat ayındaki iş kazasında elini makineye kaptırarak 5 parmağını kaybetti. Fabrika sahibi ve ustaların kendisine parmak başı 100 bin lira, toplamda 500 bin lira önerdiğini anlatan genç işçi, eğitim almadan çalıştırıldığını, 8 aydır iş bulamadığını ve kirasını ödeyemediğini söyledi.

Kilis Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kauçuk fabrikasında geçirdiği iş kazasında 5 parmağını kaybeden Mustafa Gez'e, parmak başına 100 bin liradan toplam 500 bin lira teklif edildi. Gez, sağlığına kavuşamadıktan sonra paranın kendisi için bir anlam ifade etmediğini belirtti.

Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Evlin Kauçuk Fabrikası'nda çalışan Mustafa Gez, 11 Şubat 2026 tarihinde geçirdiği iş kazasında 5 parmağını kaybetti. Gez, kazanın ardından yaklaşık 8 aydır çalışamadığını ve geçimini sağlamakta zorlandığını söyledi.

Kauçuk fabrikasında çalıştığı sırada herhangi bir eğitim almadığını belirten Mustafa Gez, olay günü yaşananları anlattı. Gez, "Çalışıyordum, herhangi bir eğitim almadım. Kilis Organizesinde elimde iş vardı. 125 derece sıcaklıkta kauçuk derisi vardı. Elim yanmasın diye eldiven takmıştım. O da inşaat eldiveni, sıcaklığı çektiği için yapışıyor. En son nasıl olduysa kaptırdım. Üretim makinesi vardı, hem derileri inceltiyor hem de parçalıyor. O makineyi kapattım, elim içine girmeden önce makine durmadı. Bağırdım, çağırdım, oradakilere gelin diye. Oradaki arkadaşlar herhalde dalga geçtiğimi zannetti. Elimi bir çektim, eldivende parmaklarım içinde parçalandı" dedi.

BİR PARMAĞI DİKİLDİ, KANGREN OLDU

Kaza sonrası önce sağlık ekiplerini, ardından kardeşini aradığını anlatan Gez, ambulansın geç geldiğini ve Gaziantep Şehir Hastanesi'ne ulaştığında bir parmağının dikildiğini, ancak sonrasında kangren olduğunu söyledi. Gez, "Saat 09.30'da kaza geçirdim. Gece saat 01.30 gibi Gaziantep Şehir Hastanesi'ne yetiştim. Bir tane parmak diktiler, kangren oldu" ifadelerini kullandı.

PARMAK BAŞINA 100 BİN LİRA

Fabrika sahibi ve ustaların birkaç kez yanına geldiğini belirten Gez, kendisine parmak başına 100 bin lira teklif edildiğini ifade etti. Gez, "Ben parasında değilim. Benim sağlığım olmadıktan sonra parayı ne yapacağım? 500 bin lira. Benim işim gücüm yok. 8 aydan beri mağdurum. Ne işe girebiliyorum ne evimin kirasını verebiliyorum. Çaycılık olur, bekçilik olur, ben evimi geçindirmek istiyorum. Daha yeni evliyim, 3 ay oldu" diye konuştu.

Sigortasında eksiklik bulunduğunu ve bu nedenle tedavi konusunda da sorun yaşadığını belirten Gez, ortaokul mezunu olduğunu, çalışamadığı için liseye hazırlanmayı düşündüğünü söyledi.

KARDEŞİNDEN ÇAĞRI

Mustafa Gez'in kardeşi Nevzat Şükrü Gez ise hem çalıştığını hem de ağabeyinin ihtiyaçlarıyla ilgilendiğini belirterek, yaşanan mağduriyetin görülmesini istedi. Nevzat Şükrü Gez, "Hem çalışıp hem abimle ilgileniyorum. Her ihtiyacına koşuyorum. Abimin bu durumunu görenlerin sessiz kalmalarını istemiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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