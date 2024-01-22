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Kilis'te Dijital Kumar Operasyonu: 3 Makine Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kilis'te Dijital Kumar Operasyonu: 3 Makine Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde bir evde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Gerçekleştirilen operasyonda, 3 adet dijital kumar makinesi ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, operasyonda silah, mühimmat ve kaçak çay da ele geçirildi.

Kilis\'te Dijital Kumar Operasyonu: 3 Makine Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı
22.01.2024 - 16:02,  Güncelleme: 16:07
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Kilis'te jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, 3 dijital kumar makinesi ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezinde bir evde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Adrese düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezindeki bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyonda, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 15 adet 9 mm tabanca fişeği, 65 adet 7.62 mm tabanca fişeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 29 adet av tüfeği fişeği, 3 adet dijital kumar makinesi, 50 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Olayla ilgili S. T. ve M.T. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te Dijital Kumar Operasyonu: 3 Makine Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te Dijital Kumar Operasyonu: 3 Makine Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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