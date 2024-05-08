Kilis'te düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı, 5 bin 81 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Kilis'te düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı, 5 bin 81 uyuşturucu hap ele geçirildi

Kilis\'te düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı, 5 bin 81 uyuşturucu hap ele geçirildi

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen 24 ayrı uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 5 bin 81 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 25 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.05.2024 16:54
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Kilis'te düzenlenen 24 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 5 bin 081 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik olarak kentte belirli adreslere operasyon düzenlendi. 24 ayrı operasyonda yakalanan 25 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, 11,94 gram metamfetamin, 5 bin 081 adet captagon, 4,33 gram captagon tozu, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 124 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 4'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, Kilis, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı, 5 bin 81 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı, 5 bin 81 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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