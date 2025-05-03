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Kilis'te Kaçak Kazı Operasyonu

Kilis\'te Kaçak Kazı Operasyonu

Elbeyli'de izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı, tarihi eserler ele geçirildi.

03.05.2025 18:00
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından kültür varlıklarını korumaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Elbeyli ilçesine bağlı Karacurun köyü'nde sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

V.G., M.C.D., Ö.D., A.D. ve E.K. isimli şahıslar, Karacurun köyü'nde izinsiz kazı yaparken Elbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada 2X. AXA 5x2 plakalı araç, 5 adet kazma, 5 adet dedektör, 1 el feneri, 1 av bıçağı ile tarihi değeri olduğu değerlendirilen 25 adet sikke ele geçirildi.

Devam eden soruşturma kapsamında ele geçirilen malzemelere el konulurken,,gözaltına alınan şüpheliler, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli makamlara sevk edildi. Kilis Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alınan şahıslar serbest bırakıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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