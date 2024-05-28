Kilis'te Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybeden İki Kişi - Son Dakika
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Kilis'te Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybeden İki Kişi

Kilis\'te Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybeden İki Kişi

Kilis-İslahiye karayolunda arızalanan bir kamyonun altına giren Mehmet Balcı ve Uğur Özkan, kamyonun aniden hareket etmesi sonucu ezilerek hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden Mehmet Balcı'nın cesedi bulunurken, Uğur Özkan ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cesetler otopsi için Adli Tıp Kurumuna teslim edildi.

28.05.2024 19:10
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Kilis'te, arızalanan kamyonu tamir için altına giren iki kişi, kamyonun bir anda hareket etmesiyle altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kilis-İslahiye karayolunun 45'inci kilometresinde arıza yapan 79 ABP 973 plakalı kamyonun altına arızayı gidermek için giren Mehmet Balcı (35) ve Uğur Özkan (36), kamyonun bir anda hareket etmesiyle ezildi. Mehmet Balcı olay yerinde hayatını kaybederken Uğur Özkan ise kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uğur Özkan ile Mehmet Balcı'nın cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kilis'te Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybeden İki Kişi - Son Dakika
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