Kilis\'te motosiklet ile otomobil çarpışması: 2 yaralı

3.Sayfa

Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Öncüpınar Mahallesi İl Özel İdare Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, H.K. yönetimindeki 79 AE 797 plakalı otomobil, R.Ç. yönetimindeki 79 EJ 826 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü R.Ç. ile motosiklette yolcu olarak bulunan G.Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Kilis Prof. Dr. Alaaddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS