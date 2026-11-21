Kilis'te motosiklet sürücülerine yolculuk öncesi kask uyarısında bulunulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te motosiklet sürücülerine yolculuk öncesinde mutlaka kask takmaları çağrısında bulunuldu. Kaskın yalnızca yasal zorunluluk değil, kişisel güvenlik için de önem taşıdığı ve olası kazada baş bölgesini koruyarak hayati riskleri azalttığı belirtildi.
Kilis'te motosiklet sürücülerine kask kullanmaları çağrısında bulunuldu.
Kilis'te trafik güvenliğinin sağlanmasında kask kullanımının önemine dikkat çekilerek, motosiklet sürücülerinin yolculuk öncesinde mutlaka kask takmaları gerektiği vurgulandı. Muhtemel bir trafik kazasında baş bölgesini koruyan kaskın, hayati risklerin azaltılmasında önemli rol oynadığı belirtildi. Sürücülere yönelik yapılan çağrıda, kask kullanımının yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda kişisel güvenlik açısından da büyük önem taşıdığı ifade edildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?