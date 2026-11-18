Kilis'te park ve bahçelerde şüpheli kişilere yönelik asayiş denetimi yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, park ve bahçeler ile çevrelerinde güvenlik denetimi gerçekleştirdi. Umuma açık alanlarda şüpheli kişi ve durumlar incelenirken, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
Kilis'te Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından park, bahçe ve çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.
Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde, şüpheli şahıs ve durumlara yönelik gerekli incelemeler yapıldı.
Vatandaşların güven ve huzur içerisinde vakit geçirebilmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.
Kaynak: İHA
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