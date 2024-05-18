Kilis'te Tehlikeli Yolculuk: Aşırı Yüklü Kamyonetler - Son Dakika
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Kilis'te Tehlikeli Yolculuk: Aşırı Yüklü Kamyonetler

Kilis\'te Tehlikeli Yolculuk: Aşırı Yüklü Kamyonetler

Kilis-Gaziantep karayolunda, kasaları aşırı yüklü olan kamyonetlerin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Tonlarca kağıt ve hurda ile dolu olan kamyonetlerin virajlarda devrilmek üzere olması, diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

18.05.2024 13:47
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Kilis'te kasası aşırı yüklü kamyonetlerin trafikteki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Kamyonetler, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Kilis- Gaziantep karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 79 DU 538 ve 16 K 4687 plakalı iki kamyonet, kasasına kapasitesinden fazla yüklenen tonlarca kağıt ve hurda ile yolda adeta faciaya davetiye çıkardı. Kasalarda yüklü kağıt ve hurda çuvallarının virajlarda yana doğru yatarak her an devrilecek duruma gelmesi tehlikeye davetiye çıkardı. Dikkatsiz sürücüler, trafikteki diğer sürücüleri de korkuttu. Kendi yüksekliğinin neredeyse iki katı kadar yük taşıyan kamyonetlerin yolculuğu ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Diğer sürücülerin canını hiçe sayarak trafikte yol kat eden kamyonet sürücüleri, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te Tehlikeli Yolculuk: Aşırı Yüklü Kamyonetler - Son Dakika

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