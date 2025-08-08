Kilis\'te Traktör Kazası: 1 Bebek Hayatını Kaybetti

Kilis'in Musabeyli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 aylık bebek hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki traktör yokuş çıktığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yan yatan traktörde bulunan 10 aylık Barış Alper Tekin olay yerinde hayatını kaybederken sürücü M.T. ve H.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KİLİS