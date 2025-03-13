Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 1.082 Gram Esrar Ele Geçirildi

Kilis'te uyuşturucu operasyonu bin 82 gram esrar ele geçirildi
KİLİS - Kilis Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Necmettin Erbakan Mahallesi'nde bulunan bir ikamette uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduğu tespit edildi. Yapılan aramada bin 82 gram takoz esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli, 12 Mart 2025 günü adli mercilere sevk edildi.
Şüphelilerden H.E. tutuklanırken, N.A. ve H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer iki şahıs ise savcılıktan serbest bırakıldı.
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