Kilis'te Zehir Tacirlerine Operasyon: 2 Gözaltı ve 450 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kilis'te Zehir Tacirlerine Operasyon: 2 Gözaltı ve 450 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kilis\'te Zehir Tacirlerine Operasyon: 2 Gözaltı ve 450 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan adres baskınında 450 bin 610 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

08.05.2024 16:21
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Kilis'te Narkotik Suçlarla Mücadele polis ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, belirlenen adreste 450 bin 610 adet sentetik hap ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüphelinin adresine yapılan operasyonda 450 bin 610 adet sentetik hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te Zehir Tacirlerine Operasyon: 2 Gözaltı ve 450 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te Zehir Tacirlerine Operasyon: 2 Gözaltı ve 450 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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