Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Kırıkhan ilçesi Çiloğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Anız yangınını fark eden çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Kırıkhan'da Anız Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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