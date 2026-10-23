Kırıkhan\'da metruk binadaki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Kırıkhan'da metruk binadaki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kamışlar Mahallesi'nde metruk binada çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alındı. Ekipler, yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, ilçeye bağlı Kamışlar Mahallesi'nde bulunan metruk binada meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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