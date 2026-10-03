Kırıkkale Belediyesi rüşvet soruşturmasında 3 personel ceza infaz kurumuna gönderildi - Son Dakika
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Kırıkkale Belediyesi rüşvet soruşturmasında 3 personel ceza infaz kurumuna gönderildi

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Kırıkkale Belediyesi rüşvet soruşturmasında 3 personel ceza infaz kurumuna gönderildi
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 3 belediye personeli hakimlikçe tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Şüphelilerin banka hesapları ile MASAK verileri incelenmiş, hesaplara para girişleri tespit edilmişti.

Kırıkkale Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 personel, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye personeli R.Z., G.Ç. ve Ö.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Hakimlik, 3 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

Olayın geçmişi

Soruşturma, Osmangazi Mahallesi'ndeki evinin bahçesine yaptırdığı kış bahçesi ve havuz için ruhsat alamadığını belirten Y.K.'nin şikayeti üzerine başlatılmıştı. Y.K., belediyenin iş yeri ve ruhsat biriminde tekniker olarak görev yapan R.Z. ile görüştüğünü ancak işlemlerinin sonuçlanmadığını öne sürmüştü. Şikayetin ardından başlatılan soruşturma, benzer iddiaların ortaya çıkması üzerine genişletilmişti. Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesapları ile MASAK verileri incelemeye alınmıştı. Yapılan incelemelerde R.Z.'nin hesabına 180 işlemde 1 milyon 56 bin 880 lira, G.Ç.'nin hesabına 101 işlemde 3 milyon 120 bin 885 lira, Ö.G. ile oğluna ait hesaplara ise 100 işlemde 156 bin 211 lira para girişi olduğu tespit edilmişti. Elde edilen delillerin ardından belediyedeki ilgili birimlerde ve şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, R.Z., G.Ç. ve Ö.G. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İHA
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