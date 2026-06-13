Kırıkkale\'de 5 Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, aralarında 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün de yer aldığı 5 kişi yakalandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan N.M. (24), "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan E.D. (26), "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranan H.Z. (35), "silahla tehdit" suçundan aranan H.E. (58) ve aynı suçtan aranan S.C. (40) yakalandı.

Hükümlülerden N.M. hakkında 61 yıl 2 ay 3 gün, E.D. hakkında 5 yıl, H.Z. hakkında 3 yıl 3 ay, H.E. hakkında 3 yıl, S.C. hakkında ise 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 hükümlü, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE