Akaryakıt tankeri alev topuna döndü: Yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir akaryakıt tankerinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Delice ilçesinde Yüksek Hızlı Tren hattı inşaat çalışmalarını yürüten taşeron firmaya ait akaryakıt tankerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tankeri sardı. İhbar üzerine olay yerine Delice Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Sürücü yangından yara almadan kurtulurken, tankerde hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE