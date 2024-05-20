Kırıkkale'de Asayiş Olaylarına Karışan 147 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Asayiş Olaylarına Karışan 147 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı

Kırıkkale\'de Asayiş Olaylarına Karışan 147 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı

Kırıkkale'de son bir haftada asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 147 şahıs hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda ise 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

20.05.2024 09:26
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Kırıkkale'de son bir haftada asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 147 şahıs hakkında işlem yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda da 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 13-19 Mayıs tarihleri arasında asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 147 şahıs hakkında işlem yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Yapılan denetimlerde de 8 bin 448 şahsın GBT'si sorgusu yapıldı, 248 aracın da kontrolü yapıldı. Aramalarda ise 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırıkkale, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Asayiş Olaylarına Karışan 147 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Asayiş Olaylarına Karışan 147 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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