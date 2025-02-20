Kırıkkale'de Banka Lojmanında Yangın

3.Sayfa

Kırıkkale'de bir bankanın 3. katındaki lojmanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde bulunan bankanın 3. katındaki lojmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 3'üncü katın tamamen yangından etkilendiği öğrenildi. Yangın nedeniyle binada maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE