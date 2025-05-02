Kırıkkale\'de Bataklığa Saplanan İnek Kurtarıldı

Kırıkkale'de bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Osman Gazi Mahallesi Kuşkonmaz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bataklığa saplanan ineği fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, halat yardımıyla bataklıkta mahsur kalan ineği kurtardı. İneğin sağlık sorununun olmadığı öğrenildi. - KIRIKKALE