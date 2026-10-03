Kırıkkale'de cezaevi firarisi, 20 yıl 1 ay 28 gün hapis cezasıyla yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de cezaevi firarisi, 20 yıl 1 ay 28 gün hapis cezasıyla yakalandı

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Kırıkkale\'de cezaevi firarisi, 20 yıl 1 ay 28 gün hapis cezasıyla yakalandı
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, hakkında 20 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında toplam 20 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yürütüldü. Yapılan operasyon kapsamında, "gece vakti yağma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında toplam 20 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.T. yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıKırıkkaleGüvenlik3. SayfaCezaeviGüncelSuçSon Dakika

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