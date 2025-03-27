Kırıkkale\'de Çocukların Oynadığı Ateş Yangına Neden Oldu

Kırıkkale'de çocukların ateşle oynarken yaktığı çöplükten sıçrayan alevler tandırlığı sardı. Yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Kırıkkale'nin merkez ilçesine bağlı bir mahallede meydana geldi. İddiaya göre, çocukların oynarken yaktığı çöpler, rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı. Alevler, hemen yan tarafında bulunan evin bahçesine sıçradı. Yangın, buradan da evin tandırlık olarak kullanılan bölümünün çatısına ulaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Tandırlık bölümünün çatısında maddi hasar meydana geldi. - KIRIKKALE