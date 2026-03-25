Kırıkkale\'de Dayı ve Yeğen Motosiklet Kazası

Kırıkkale'de motosikletleriyle peş peşe seyreden dayı ve yeğen, çarpışmaları sonucu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir D765 kara yolu üzerindeki Rafineri Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. (38) idaresindeki 03 BB 456 plakalı Suzuki marka motosiklet ile aynı yönde ilerleyen H.K. yönetimindeki 06 FDB 093 plakalı Suzuki marka motosiklet çarpıştı. Kazada dayı ve yeğen olduğu öğrenilen iki sürücü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan motosikletler, trafik ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE