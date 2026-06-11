Kırıkkale\'de Düğünde Silah Ateşi: 3 Gözaltı

Kezban Çakmak:

çok yazık ya bu düğünler hep böyle oluyo artık hiç saygı kalmadı millet ne yapıyo bu silahları böyle havaya ateş ediyolar çocuklar var orada insanlar eğlenio ve biri vurulursa ne olacak diye düşünmüyor mu acaba eskiden böyle değildi