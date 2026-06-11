Kırıkkale'de Düğünde Silah Ateşi: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Düğünde Silah Ateşi: 3 Gözaltı

Kırıkkale\'de Düğünde Silah Ateşi: 3 Gözaltı
11.06.2026 19:48
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Düğün merasiminde silah havaya ateş eden 3 kişi yakalandı, ruhsatlı tabancalar ele geçirildi.

Kırıkkale'de düğün merasiminde silahla havaya ateş ettikleri tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 ruhsatlı tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün ve eğlence merasimlerinde silahla havaya ateş edilmesinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yürütülen çalışma kapsamında, Etiler Mahallesi'nde düzenlenen düğün merasiminde silahla havaya ateş ettikleri belirlenen C.K. (47), İ.K. (37) ve Ö.K.'nın (41) adreslerine operasyon düzenlendi.

Alınan adli arama kararları doğrultusunda yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatlı tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 467 adet fişek ele geçirildi. Silahlara el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırıkkale, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de Düğünde Silah Ateşi: 3 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nurdan Barut Nurdan Barut:
    haberine bakıp da böyle aptalca bir şey yapıyorlar diye yazasım geliyo çok sinir oldum bu adamlar akıl da kullansalar ya 0 0 Yanıtla
  • Samet Bindebir Samet Bindebir:
    işte bu yüzden ülkede tertip yok her gün böyle olaylar oluyo avrupa'da bu tür şeyler olsa derhal ağır ceza alıyo ama bizde hep böyle kalıyo aynı işler tekrar tekrar yapılıyo 0 0 Yanıtla
  • Kezban Çakmak Kezban Çakmak:
    çok yazık ya bu düğünler hep böyle oluyo artık hiç saygı kalmadı millet ne yapıyo bu silahları böyle havaya ateş ediyolar çocuklar var orada insanlar eğlenio ve biri vurulursa ne olacak diye düşünmüyor mu acaba eskiden böyle değildi 0 0 Yanıtla
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