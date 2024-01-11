Kırıkkale\'de Elektronik Sigara ve Gümrük Kaçağı Kulaklık Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince bir şahsın kargo paketinde yapılan aramada 39 adet elektronik sigara ve 3 adet gümrük kaçağı kulaklık ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, M.A.S. isimli şüpheli şahsın kargo gönderisinde arama yapan ekipler, 39 adet elektronik sigara, 3 adet gümrük kaçağı kulaklık ele geçirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE